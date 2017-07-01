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Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması: 7 tutuklama

Zonguldak'ta, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve ByLock kullandıkları ileri sürülen biri kadın 7 kişi tutuklandı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:56
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması: 7 tutuklama

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ileri sürülen biri kadın 7 kişi tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilenlere yönelik merkez ile Kozlu, Kilimli ve Ereğli ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i kadın 7 kişi, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Nöbetçi hakimlik, şüpheli bir kadının ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 09:56
  1. Zonguldak
  2. Kilimli
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Ereğli
  5. Cumhuriyet Başsavcılığı
  6. Kozlu
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