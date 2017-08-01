Zonguldak’ta feci kaza: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza saat 15.40 sıralarında Zonguldak-Ankara karayolu Çukurören mevkisinde meydana geldi. Sebahat K. idaresindeki 67 DZ 344 plakalı otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Ters dönen aracın içerisinde bulunan üç kişi bulundukları yerde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Şoför Sebahat K. ve araçta bulunan yolcular İmrehan K. ve Fatime S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı.

Yaralılar olay yerindeki ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan sıcak hava nedeniyle asfaltın ileri derecede eridiği dikkat çekti. Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.