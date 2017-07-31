Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Zonguldak’ta faciadan dönüldü: 1 yaralı

Zonguldak’ta 78 yaşındaki kadının bulunduğu balkon çöktü. Talihsiz kadın beton bloklarla birlikte yaklaşık üç metreden aşağıya düştü. Mahalle yolunu kullanan üç kişi beton blokların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Gürültüye koşan mahalle sakinleri ise manzara karşısında büyük şok yaşadı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:26
Zonguldak’ta faciadan dönüldü: 1 yaralı

Terakki Mahallesi’nde meydana geldi. Dar olan mahalle yolundan geçmek isteyen metal boru yüklü kamyonet, karşı yönden gelen araca yol vermek istedi. İddialara göre kamyonet; geri manevra yaptığı sırada 78 yaşındaki Yıldız K.’ya ait evin balkonuna çarptı. Bu sırada gürültüyü duyan Yıldız K., evinin balkonuna çıktı. Olaydan kısa süre sonra da yaşlı kadının bulunduğu balkon bir anda çöktü. Beton blok ile birlikte yaklaşık üç metreden aşağıya düşen Yıldız K., yaralandı. Bu sırada aynı yolu kullanan üç kişi ise çöken balkonun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız K., tedavi altına alındı. Yıldız K.’nın kaburgalarında kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:26
  1. Zonguldak
  2. Atatürk
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa ülkenin kuzeyine kamp kuruyor
    1. Fransa ülkenin kuzeyine kamp kuruyor
    2. İsrail vatandaşlığını düşürmek için..
    3. Günün âyet ve hadisi
    4. Kanada Başbakanından yardım çağrısı
    5. İşgalciler Al Jezira için harekete geçti
    6. Aleyna Tilki'nin yeni klibi pedofili..
    7. Her yerde aranıyordu, tatilde yakalandı!
    8. 2 terörist öldürüldü
    9. Darbecileri susturan selalar okutan..
    10. ABD'den yaptırım kararı
    11. Pazarda fiyatlar çakıldı
    12. "Tüm gençlere örnek olacak bir insan"
    13. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-361952.html
    14. Trump, 10 gün önce atadığı ismi..
    15. 2 kadına 400 hindi palazı verildi
    16. 3 yıl araştırdı, 18 yaşında müslüman..
    17. Hastane yanında çıkan yangın korkuttu
    18. Melikgazi’de Temmuz’da 55 bin ton asfalt
    19. Başkan Tekin, yol bakım ve onarım..
    20. Yüksekova’da eylem hazırlığındaki 13..
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Çıplaklığa özgürlük haşemaya yasak
    Çıplaklığa özgürlük haşemaya yasak
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    PKK'lı teröristler gizli tünellerden girip ateşe verdi!
    PKK'lı teröristler gizli tünellerden girip ateşe verdi!