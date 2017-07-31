Zonguldak’ta faciadan dönüldü: 1 yaralı

Terakki Mahallesi’nde meydana geldi. Dar olan mahalle yolundan geçmek isteyen metal boru yüklü kamyonet, karşı yönden gelen araca yol vermek istedi. İddialara göre kamyonet; geri manevra yaptığı sırada 78 yaşındaki Yıldız K.’ya ait evin balkonuna çarptı. Bu sırada gürültüyü duyan Yıldız K., evinin balkonuna çıktı. Olaydan kısa süre sonra da yaşlı kadının bulunduğu balkon bir anda çöktü. Beton blok ile birlikte yaklaşık üç metreden aşağıya düşen Yıldız K., yaralandı. Bu sırada aynı yolu kullanan üç kişi ise çöken balkonun altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız K., tedavi altına alındı. Yıldız K.’nın kaburgalarında kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.