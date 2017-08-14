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Zonguldak'ta dalga ve rüzgar nedeniyle denize girmek yasak

ZONGULDAK'ta belediye plajında şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girmek yasaklandı. Yasağa uymayanlar cankurtaran müdahalesiyle çıkartıldı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 18:51
Zonguldak'ta dalga ve rüzgar nedeniyle denize girmek yasak

Belediyenin işlettiği kentin tek mavi bayraklı plajı Kapuzda şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar, sık sık denize girmenin yasak olduğu konusunda anonslar yaparak halkı uyardı. Ancak bazı kişiler yasağa rağmen denize girmek istedi. Görevliler, sahilde denize girmek isteyenleri geri çevirdi. Kapuz Plajı İdari Sorumlusu Mustafa Kaya, son günlerde denizin dalgalı olması nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren kişi sayısında artış olduğunu söyledi. Önlem için denize girmeyi bir süre yasakladıklarını belirten Kaya, şöyle dedi:

"Öğlene kadar hava iyiydi. Mavi bayrağımız var. Kriterleri var. Sakınca gördüğümüz için yasak değil de vatandaşın can güvenliği açısından denize girilmesini yasakladık. Dalga kayalara vuruyor. Mavi bayrak kriterlerine uyarak denize girmeyi durdurduk. Ancak tesislerimizden yararlanıyorlar. 3 gün önce uzunkum sahilinde bir boğulma olayı oldu. Bu tür olayın yaşanmaması için böyle bir karar aldık."

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 18:51
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