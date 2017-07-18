Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Zonguldak’ta bombalı araç paniği

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikalarının işçi girişinde bir otomobilin altında bomba düzeneği bulundu. Bombanın gerçek olup olmadığı henüz bilinmezken polis geniş güvenlik önlemi aldı.

18 Temmuz 2017 Salı 22:34
Zonguldak’ta bombalı araç paniği

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi’ndeki Erdemir Bağlık kapı girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre fabrikada çalışan Yeliz Ö. mesaiden çıkışta otoparktaki aracını çalıştırıp evine gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada aracının altından bir boru sarktığını fark eden işçiler, Yeliz Ö.’yü uyararak aracını durdurmasını istedi. Aracın altında bir borunun bantla sarıldığını, kabloların sarktığını ve pil bağlı olduğunu gören kadın korkarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bomba düzeneğini görünce aracın etrafını güvenlik çemberine aldı. Araç sürücü kadının bombadan haberi olmadığını ve eşi ile boşanmak üzere olduğunu söylediği öğrenildi. Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürü Fahri Küçük olay yerine gelerek inceleme yaparken, bombanın gerçek olup olmadığının anlaşılması için Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’nden bomba imha uzmanları çağırıldı.

Aracın altındaki bomba düzeneğini fark edip sürücü Yeliz Ö.’yü uyardıklarını anlatan fabrika işçisi, “Ben ilk baktığımda iki tane tel var kopmuş, bomba düzeneği var. Ben baktım bir şey yapacaktım ama bomba falan var, dediler. Aracı bayan kullanıyordu. Korktu buraya geldi. Biz kedi falan sandık onu. O adam herhalde bomba dedi, polise haber verdiler. Ama düzenek belli, güzelce sarmışlar” dedi.

Bomba düzeneği bulunan aracın etrafında meraklı vatandaşlar cep telefonları ile görüntü almaya çalışırken, bomba imha uzmanlarının olay yerine gelmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 22:34
  1. Zonguldak
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Ereğli
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yağmur en çok o ilçeyi vurdu
    1. Yağmur en çok o ilçeyi vurdu
    2. Sürücüler dikkat! İstanbul istikameti..
    3. Terörist İsrail, Kudüs Müftüsünü vurdu!
    4. Dizel yakıtlı araç sayısı azalıyor
    5. Fatih Terim'i tokatlayan adam konuştu..
    6. Gazze'deki kardeşlerimiz yoksulluk..
    7. IMF'den Türkiye açıklaması
    8. Çarptıkları 112 Acil ambulansının..
    9. Başbakan Yardımcısı Kaynak:..
    10. Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonunda..
    11. Libya Büyükelçisi Abdulkadir’den..
    12. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını..
    13. Bangladeş Başkonsolosu ETSO..
    14. Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
    15. Bakan Çavuşoğlu’nun KKTC ziyareti
    16. Sercan Kaya Ankaragücü’nde
    17. Nusaybin’de bulunan EYP imha edildi
    18. “Adalet Yürüyüşü FETÖ’den tutuklu 145..
    19. Eski Bakan Murat Başesgioğlu, SFC’yi..
    20. Ürdün ele geçirdiği uyuşturucuları..
    Bu zeka testini 1000 kişiden bir kişi çözebiliyor
    Bu zeka testini 1000 kişiden bir kişi çözebiliyor
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Kamyonun kapakları açılınca ortaya çıktı… Şoka uğratan fotoğraf!
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Okyanusta savaş gemisi battı! Askerler kayıp
    Hulusi Paşa'nın camiye giriş anı ilk kez yayınlandı
    Hulusi Paşa'nın camiye giriş anı ilk kez yayınlandı