Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Zonguldak'ta bir tomar parayla görenler polise haber verdi

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde Ziya Türköz, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan kişinin hesabına 15 bin lira yatırmak üzereyken polis tarafından son anda engellendi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:39
Zonguldak'ta bir tomar parayla görenler polise haber verdi

Şehler Köyü'nde yaşayan emekli Ziya Türköz'ü cep telefonundan arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini savcı olarak tanıtıp banka hesaplarının ve kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, bu kişileri yakalamak için para istedi.

Türköz'ün otomatik para çekme makinesi önünde sürekli telefonda konuştuğunu görenler, şüphelenerek polise haber erdi. Gelen polis ekibi, biriktirdiği 15 bin lirasını dolandırıcının verdiği hesaba aktarmak üzere olan Türköz'ü engelledi. Polisin 'Dolandırılıyorsunuz' uyarısına inanmakta güçlük çeken Türköz, yaşadığı şokun ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 15 bin lirasıyla fotoğraf çektiren Türköz, polis memurlarına teşekkür etti.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:39
  1. Zonguldak
  2. çaycuma
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika'dan Suriye açıklaması: DEAŞ'a karşı tank verilmedi
    1. Amerika'dan Suriye açıklaması: DEAŞ'a..
    2. Trump'tan göçmenlik reform yasası!..
    3. Gebze'de merdivenlerden düşen 8 aylık..
    4. Adalet Bakan Yardımcısı Uçar:..
    5. Endonezya'da gökten düşen esrarengiz..
    6. e-Devlet’te 10 yeni işlem eklendi
    7. Dilmen'in yeni partneri belli oldu
    8. Erdoğan'dan Şemdinli'de vurulan yaralı..
    9. Darbeci FETÖ’nün kripto imamı..
    10. Zonguldak'ta bir tomar parayla..
    11. Mahkeme başkanı sert çıktı! Laf..
    12. Borsa günü yükselişle bitirdi
    13. Adım adım Galatasaray'a geliyor!..
    14. Özer Hurmacı'nın yeni takımı belli oldu
    15. Uzmanlardan İstanbul'a nem uyarısı!
    16. Filistin'de bölünmüşlüğün..
    17. Almanya'da yüksek mahkeme Mason..
    18. Resmen duyurdu! 2019'da cumhurbaşkanı..
    19. Barcelona'dan Neymar transferine son..
    20. İzmir'de grev bitti, vapur seferleri..
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Yıldırım saygı duruşunda Fatiha okudu
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…
    Normalde olması imkansız ama bu sefer kesin gözüyle bakılıyor…