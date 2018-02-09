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Zonguldak’ta 16 kişi zehirlendi iddiası

Zonguldak’ta 16 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti.

09 Şubat 2018 Cuma 14:52
Zonguldak’ta 16 kişi zehirlendi iddiası

İddiaya göre kent merkezinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran 14 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Sabah saatlerinden itibaren hastaneye başvuran vatandaşların sayısı 14’e ulaştı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle G.A. (23), A.K. (29), K.N.K. (24), B.İ. (24), B.Ç. (44), M.K. (63), Y.Ş. (47), F.G. (47), Ş.F. (47), E.Y. (42), Z.K. (51), H.T. (63), A.D. (46), ve M.D.’nin (37) ve daha sonradan gelen 2 kişinin Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ile özel hastanenin acil servislerine başvurduğu öğrenildi.

Tetkikleri yapılan bazı vatandaşların tedavisi sürerken bazıları ise tedavinin ardından taburcu edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesinin sebebi araştırılırken hastaneye başvuranların dün öğlen yemeği yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşadıkları öğrenildi. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık ekiplerinin konuyla ilgili ihbar aldığı ve olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 14:52
  1. Zonguldak
  2. gıda zehirlenmesi
  3. hastaneye

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