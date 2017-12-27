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Zonguldak’ta 129 şişe sahte içki ele geçirildi

Zonguldak’ta yılbaşı öncesi düzenlenen baskınlarda çok sayıda sahte içki, alkol şişesi ele geçirildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:51
Zonguldak’ta 129 şişe sahte içki ele geçirildi

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki operasyonlarını yoğunlaştırdı. Kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin önlenmesi kapsamında ilçedeki bir iş yerine baskın düzenlendi.

Operasyonda çeşitli ebatlarda 129 şişe sahte içki, 12 şişe kaçak alkol ile 474 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Öte yandan iş yeri sahibi S.D. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi sıklaştırılan denetimlerin artacağı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 16:51
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  3. alkol
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