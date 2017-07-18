Zonguldak Valisi Çınar, Kdz. Ereğli’de ziyaretlerde bulundu

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar Kaymakamlık binası önünde Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu,belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, daire müdürleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Kısa süre önce Zonguldak’ta göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Filyos’a hemen ardından da Kdz. Ereğli’ye gerçekleştirdiğini hatırlatan Vali Çınar, “Göreve ilk başladığımın ertesi günü Filyos’ta ki liman çalışması şantiye alanına gitmiştim. Ondan sonraki günde Ereğli’ye gelmiştim. Gazeteciler Derneği ve Esnafa Kefalet Kooperatifini ziyaret etmiştim. Bizi burada Kaymakamlık ve Belediye heyeti çok güzel ağırlamışlardı. Bu ikinci gelişimdir. Kaymakamlık ve diğer kurumları hem ziyaret hem de iadeyi ziyaret şeklindedir. Bir dizi programımız var, hep birlikte gerçekleştireceğiz. Artık, işlerin içine fiilen girdik. Bu bir çalışma gezisidir. Arkadaşlarımızla güzel şeyler yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

Kaymakam Madenoğlu da; ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Vali Çınar’a ilçenin genel durumu ile ilgili bilgi verdi. Madenoğlu, ziyaretin sonunda Vali Çınar’a Ereğli’nin eski halini tasvir eden yağlıboya tablosu hediye etti.

Uysal, “İlçemize güzel hizmetlerin geleceğine inanıyoruz”

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Kaymakamlığın ardından Kdz. Ereğli Belediyesini de ziyaret ederek Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ile bir araya geldi.

Vali Ahmet Çınar ve Kaymakam Nazım Madenoğlu’nu belediye binası girişinde Başkan Hüseyin Uysal, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri resmi törenle karşıladı. Başkanlık makamına geçen Vali Çınar burada bir süre Başkan Uysal ile görüştü.

Ziyareti nedeniyle Kdz. Ereğli halkı adına teşekkür eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Vali Çınar’ın başarısını herkesin bildiğini söyledi. Uysal konuşmasında, “Sayın Valimizin Belediyemizi ziyaret etmesinden dolayı son derece mutluyum. Kendisini Zonguldak’ta ziyaret etmiştim. Biz önümüzdeki aylar, yıllarda Sayın Valimizin öneri, tavsiyeleri ve talimatları doğrultusunda Sayın Kaymakamımızla da beraber ilçemize çok güzel hizmetlerin yansıyacağına inancım tamdır. Sayın Valimizin daha önceki görev yaptığı yerlerdeki başarılarını hepimiz biliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Takım ruhu içerisinde çalışacaklarına vurgu yapan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, mutlu olduğunu belirtti. Çınar, “Sayın başkanımızı ziyaret etmek, makamını görmekten dolayı mutluyuz. Onun sıcak yüzünü daha önceden de görmüştük, bugünde o sıcaklıkla karşılandık, bir sıcak çayını içmeye geldik. Biz bir takımız, hep birlikte olursak güçlü oluruz. Çok fikir, çok akıl bizi daha doğru işlere yönlendirir. İstişarelerle bir takım ruhuyla çalışacağız” dedi.

Başkan Uysal, daha sonra Vali Çınar’a ziyareti anısına bir resim tablosu ve Kdz. Ereğli’ye özgü çeşitli hediyeler takdim etti.

Vali Çınar, daha sonra Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)’nda; TSO Başkanı Yaşar Tetiker ve TSO Başkan Yardımcısı Sertan Yalçın ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çivisi, Mehmet Alim, Abdülkadir Çınar ve Sibel Demirçin ile bir araya geldi. Ziyarette Vali Çınar’a Kaymakam Madenoğlu ve Belediye Başkanı Uysal da eşlik etti.

Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Başkan Tetiker ve yönetimi Vali Çınar’a ilçenin sosyoekonomik konuları ile ilgili bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda anı defterine duygularını yazan Vali Çınar’a çeşitli hediyeler de sunuldu.

Vali Çınar, Ereğli programına Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Erdemir ziyaretleri ile devam etti.