Zonguldak Limanı dalgalara teslim oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz Bölgesi’nde fırtına uyarılarının ardından kent merkezinde geceden bu yana şiddetli fırtına etkisini sürdürdü. Sabahın erken saatlerinde teknelerinin bulunduğu limana gelen balıkçılar zarar gören ağları ve tekneleriyle karşılaştı.

Dev dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aşıp limana girdi. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na ait tesis ile Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait palamar tesisi dev dalgalar nedeniyle sular altında kaldı. Liman Caddesi’ndeki büfeler de fırtına ve dalgalar nedeniyle zarar gördü.

Liman içerisindeki bazı balıkçı tekneleri ve balıkçı ağlarında da maddi hasar meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ait iş sağlığı müdürlüğü binası da dalgalar ve fırtına nedeniyle zarar gördü. Sabah saatlerinde işyerine gelen personeller gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Taş ve kaya parçalarının bina etrafına yığıldığını bina içerisindeki bazı eşyaların da zarar gördüğünü fark eden kurum çalışanları durumu yetkililere haber verdi.

Mendireğin yakınındaki bir büfenin sahibi ise tamamen yıkılan kulübeyi görebilmek için bölgeye geçti. Vatandaşların uyarılarına rağmen geri dönmeyen büfe sahibi, şans eseri dev dalgaların gelmemesi üzerine kulübesinin bulunduğu yere ulaştı. Büfenin tamamen yıkıldığını gören esnaf, büyük üzüntü yaşadı.