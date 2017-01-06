Zona hastalığı nedir?
Halk arasında gece yanığı olarak bilinen zona hastalığı, herpes zoster isimli virüslerin yol açtığı ciddi bir cilt sağlığı sorunudur.
Zona hastalığının belirtileri nelerdir?
- Dokunmaya karşı hassasiyet
- Kaşıntı
- Ağrı, yanma, uyuşma ve karıncalanma
- Halsizlik
- Kırmızı döküntüler
- Sıvı dolu kabarcıklar
- Yüksek ateş
- Baş ağrısı
- Işığa karşı hassasiyet
Zona hastalığı tedavi edilmezse ne olur?
Zona hastalığı, tedavi edilmediği takdirde bazı komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bunlar:
Postherpetik sinir ağrısı: Zona hastalığı geçiren bazı kişilerde, ağrılar uzun dönem boyunca devam edebilir. Bu duruma postherpetik sinir ağrısı denir. Hasar gören sinir lifleri, ciltten beyine iletişimin bozulmasına yol açmaktadır.
Görme kaybı: Zona hastalığının gözün etrafında yoğunlaşması görme kaybına sebebiyet verebilir.
Nörolojik sorunlar: Zona hastalığı; yüz felcine, işitme ve denge sorunlarının yaşanmasına yol açabilmektedir.
Cilt enfeksiyonları: Zona hastalığının yol açtığı kabarcıklar tedavi edilmediği takdirde cilt enfeksiyonlarına neden olabilir.
Zona hastalığına yol açan risk faktörleri nelerdir?
Yaş
Yaşın ilerlemesiyle, birlikte bağışıklık sisteminde zayıflama olur. Bu durum zona hastalığına yol açabilir.
Genel sağlık koşulları
AIDS ve kanser gibi bazı hastalıklar bağışık sistemini zayıflatarak zona hastalığı virüsünün aktif olmasına yol açabilir.
İmmünsupresif
Steroid ve hormon gibi immünsupresif ilaçlar bağışık sistemini zayıflatarak zona hastalığı riskini artırabilir.
Annelik
Hamileliklerinin sonlarında ya da tam doğum döneminde su çiçeğiyle karşılaşan annelerin yeni doğmuş bebeklerine zona hastalığı virüsünü bulaştırması muhtemeldir.
Aşı yapılmamış bireyler
Bağışıklık kazanma sürecinin tamamlayamamış ya da aşı yapılmamış çocuklarda zona hastalığı geçirme riski daha yüksektir.
Stres
Stres zona hastalığına yol açan bir diğer etkendir.
Zona hastalığı nasıl tedavi edilir?
Zona hastalığının tedavisi sorunları yatıştırmaya yönelik yapılır.
- Antiviral (Virüs önleyici) ilaçlar
Antiviral ilaçlar, zona hastalığı enfeksiyonunu azaltabilir.
- Trisiklik antidepresan
Reçeteli satılan bu ilaçlar zona hastalığının neden olduğu ağrıları gidermektedir.
- Opioidler
Oksikodon, morfin ve kodein türü ilaçlar zona hastalığının neden olduğu ağrılarını yatıştırabilir.
- Steroidler
Kortikosteroidler gibi iltihap sökücü ilaçlar, zona hastalığı kızarıklıklarını ve şişkinliğini azaltabilir.
Zona hastalığının evde bakımı nasıl yapılır?
İyi dinlenilmeli: Dinlenmek bağışıklık sistemini güçlenmesine yardımcı olur.
Bol sıvı tüketilmeli: Sıvı tüketmek cildin kurumasını önler
Rahatlatıcı cilt bakım ürünleri kullanın: Kalamin losyonu gibi rahatlatıcı ürünler kızarıklıkların yol açtığı yanma ve kaşıntıyı hafifletmektedir.
Reçetesiz Ağrı kesiciler alın: Aspirin, parasetamol, ibuprofen gibi ilaçlar ağrıların ve yanmanın giderilmesine yardımcı olmaktadır.
Soğuk kompres: Soğuk kompres uygulamak kızarıklığı azaltabilir.
Hijyen: Günlük olarak banyo yapın ve kişisel temizliğinize dikkat edin.
Tırnaklarınızı kesin: Tırnaklarınızı temiz ve kısa tutmanız kaşıntıyı azaltacaktır.
UYARI: Kızarıklık yayılıyorsa veya ağrılarınız artıyorsa mutlaka doktora başvurun.