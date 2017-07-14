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Zlatan Ibrahimovic LA Galaxy ile görüşüyor

Serbest olan İsveçli yıldız Ibrahimovic, MLS takımlarından LA Galaxy ile transfer görüşmesi yapıyor.

14 Temmuz 2017 Cuma 11:33
Zlatan Ibrahimovic LA Galaxy ile görüşüyor

Son olarak Manchester United forması giyen Zlatan Ibrahimovic'in yeni adresi netleşiyor.

İngiliz ve Amerikan basınında yer alan birçok habere göre İsveçli yıldız, LA Galaxy ekibiyle transfer görüşmesi yapıyor. 35 yaşındaki golcü için Amerikan takımının yıllık 6 milyon sterlinlik bir teklif sunduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon dizinden ciddi bir sakatlık geçiren Ibrahimovic, çalışmalarına Manchester United tesislerinde devam ediyor.

Sinyalleri verdi

Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz günlerde Express'e yaptığı açıklamada, "Yakında büyük bir açıklama yapacağım. Devasa olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 11:33
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  4. İsveç
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