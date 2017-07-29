"Zlatan gelirse Fenerbahçe'ye gelir"

Manchester United ile anlaşırsa bir yıl daha devam edecek

"Şimdilik bakılırsa Manchester United ile masada oturuyorlar, anlaşırsa bir yıl daha devam edecek. Kendisi kalmak için sıcak bakıyor. Ailesi İngiltere'de kalmasını istemiyor. Eşi soğuk ülke sevmediği için istemiyor."



AC Milan yada Juventus olabilir

"Durumu net değil. Şimdi Lukaku'da transfer edildi. Aynı tarz futbolcu değil. Lukaku farklı, Zlatan'ın rolü farklı. Zlatan biliyorsunuz aynı zamanda Taekwando yapıyor, farklı farklı özellikleri var. Şuan Manchester United'da devam edecek gibi gözüküyor. Olmazda İtalya'da oynayabilir, ya AC Milan yada Juventus olabilir."



Atletico Madrid stiline uymuyor

"Türkiye'den bağlantısı olduğunu duymadım. Atletico Madrid iyi takım ama Zlatan'a göre değil bana göre. Stiline uygun bir takım değil. Türkiye'ye gelmesini gönülden arzu ederim. Yaklaşık 20 milyon euro kazancı var. Çocukları da büyüdü. Eşi İtalyanca çok iyi biliyor. Çocukları futbol oynuyorlar. Bir tanesi 12, bir tanesi 10 yaşında ikisi de erkek. Bu anlamda İtalya önemli bir alternatif "



Zlatan olurda gelirse Fenerbahçe'yi tercih eder.

"Türk takımları için anlaşma olursa neden gelmesin. Zlatan olurda gelirse Fenerbahçe'yi tercih eder. Beşiktaş'ta iyi takım Galatasaray'da ancak Fenerbahçe'ye daha yakın. Galatasaray'ın eskisi gibi gücü kalmadı. Östersund maçında da başarılı olamadı. Galatasaray'ın tek oyuncusunun değeri Östersund'un takımı kadar."