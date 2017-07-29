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Ziyaret izni vermemiştik! Krizin nedeni ortaya çıktı

Der Spiegel, Alman vekillere Konya'daki NATO üssünü ziyaret izni vermemesinin nedeninin Sol Parti milletvekili Alexander Neu olduğunu iddia etti.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:02
Ziyaret izni vermemiştik! Krizin nedeni ortaya çıktı

Der Spiegel'in Türk diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberde, milletvekillerinin Konya'daki Alman askerlerini ziyaretinin, Neu'un PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle Türk tarafınca reddedildiği belirtildi.

Deutsche Welle'nın haberine göre; Federal Meclis Savunma Komisyonu üyesi olan Sol Parti milletvekili Alexander Neu, komisyondaki Sol Partili milletvekillerine başkanlık ediyor.

PKK'NIN TERÖR FAALİYETLERİNE "TARTIŞILIR" DEMİŞTİ

Neu, geçen yıl Ağustos ayında Deutschlandfunk radyosuna verdiği bir mülakatta terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili olarak, "Bunun terörizm olup olmadığı tartışılabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:02
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