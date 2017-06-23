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Ziyafet Sofralarından En Az Kaloriyle Kalkmanın İpuçları!

Açlık ve susuzlukla midemizin dinlendiği Ramazan ayının sonuna geldik. Kontrollü ve dengeli beslendiyseniz bu dönemi herhangi bir sağlık problemi yaşamadan atlatmış olabilirsiniz; ancak ziyafet sofralarına dönüşen bayram sofrasına karşı da aynı iradeyi göstermeniz gerekiyor desek…

23 Haziran 2017 Cuma 22:46
Ziyafet Sofralarından En Az Kaloriyle Kalkmanın İpuçları!

Hastane Derindere Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy’dan ziyafete dönüşen bayram sofralarından en az kaloriyi tüketerek kalkmanın ipuçlarını öğrendik.

  • Bütün ailenin bir arada olduğu o büyük ziyafet sofrasına oturmanızın her şeyden bol bol yemeniz anlamına gelmediğini unutmayın!
  • Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı kesinlikle atlamayın. Poğaça, börek yerine tam buğday, çavdar ekmeği tüketerek kan şekerinizi düzenleyin.
  • Salam, sucuk, sosis, pastırma gibi ısıl işlem görmüş şarküteri ürünlerinden uzak durun.
  • Size ikram edilen her şeyi yemek zorunda değilsiniz. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
  • Tüm yemek çeşitlerinden atıştırmak yerine, kendinize küçük bir tabak seçin ve sağlıklı olanlardan az miktarlarda alarak tabağınızı hazırlayın.
  • Susamayı beklemeden su için. Günde 2-2,5 litre su tükettiğinizden emin olun.
  • İkram edilen her şeyin tamamını yemeyin. Örneğin iki baklava diliminin sadece birini yiyin.
  • İkram edilenler seçenekliyse hamurlu tatlılar yerine en hafif olan sütlü tatlıları tercih edin.
  • Çay ve kahveyi ölçülü tüketin. Günlük içeceğiniz çay miktarı 3- 4 bardağı, kahve ise 2 fincanı geçmemelidir. Mümkünse rezene, ıhlamur, papatya gibi bitki çaylarını tercih edin. 
  • Sebze ve meyve tüketimini artırın.
  • Kendinizi değil; misafirlerinizi de düşünerek onlara tatlı tabağı yerine mevsim meyvelerinden oluşan bir tabak hazırlayın.
  • Az ve sık beslenin. Geç kahvaltı etseniz bile ara öğünler ve ana öğünleri azar azar da olsa hayatınıza dahil edin. Bu Ramazan ayı sonrası eski düzeninize geçişinizi sağlamaya yardımcı olacaktır.
  • Aktif olun. Ziyaret edeceğiniz yerlere giderken yürüyün; asansör yerine merdiven kullanın.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 22:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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