Ziyafet Sofralarından En Az Kaloriyle Kalkmanın İpuçları!
Açlık ve susuzlukla midemizin dinlendiği Ramazan ayının sonuna geldik. Kontrollü ve dengeli beslendiyseniz bu dönemi herhangi bir sağlık problemi yaşamadan atlatmış olabilirsiniz; ancak ziyafet sofralarına dönüşen bayram sofrasına karşı da aynı iradeyi göstermeniz gerekiyor desek…23 Haziran 2017 Cuma 22:46
Hastane Derindere Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy’dan ziyafete dönüşen bayram sofralarından en az kaloriyi tüketerek kalkmanın ipuçlarını öğrendik.
- Bütün ailenin bir arada olduğu o büyük ziyafet sofrasına oturmanızın her şeyden bol bol yemeniz anlamına gelmediğini unutmayın!
- Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı kesinlikle atlamayın. Poğaça, börek yerine tam buğday, çavdar ekmeği tüketerek kan şekerinizi düzenleyin.
- Salam, sucuk, sosis, pastırma gibi ısıl işlem görmüş şarküteri ürünlerinden uzak durun.
- Size ikram edilen her şeyi yemek zorunda değilsiniz. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
- Tüm yemek çeşitlerinden atıştırmak yerine, kendinize küçük bir tabak seçin ve sağlıklı olanlardan az miktarlarda alarak tabağınızı hazırlayın.
- Susamayı beklemeden su için. Günde 2-2,5 litre su tükettiğinizden emin olun.
- İkram edilen her şeyin tamamını yemeyin. Örneğin iki baklava diliminin sadece birini yiyin.
- İkram edilenler seçenekliyse hamurlu tatlılar yerine en hafif olan sütlü tatlıları tercih edin.
- Çay ve kahveyi ölçülü tüketin. Günlük içeceğiniz çay miktarı 3- 4 bardağı, kahve ise 2 fincanı geçmemelidir. Mümkünse rezene, ıhlamur, papatya gibi bitki çaylarını tercih edin.
- Sebze ve meyve tüketimini artırın.
- Kendinizi değil; misafirlerinizi de düşünerek onlara tatlı tabağı yerine mevsim meyvelerinden oluşan bir tabak hazırlayın.
- Az ve sık beslenin. Geç kahvaltı etseniz bile ara öğünler ve ana öğünleri azar azar da olsa hayatınıza dahil edin. Bu Ramazan ayı sonrası eski düzeninize geçişinizi sağlamaya yardımcı olacaktır.
- Aktif olun. Ziyaret edeceğiniz yerlere giderken yürüyün; asansör yerine merdiven kullanın.