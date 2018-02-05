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Zirveye Sivasspor ayarı!

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, bu sezon özellikle iç sahadaki zorlu maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekti.

05 Şubat 2018 Pazartesi 13:42
Zirveye Sivasspor ayarı!

Süper Lig'e 1 yıl aradan sonra bu sezon yeniden "merhaba" diyen  kırmızı-beyazlılar, konuk ettiği şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir,  Beşiktaş ve Galatasaray'a galibiyet şansı tanımadı.

Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda elde ettiği 6 galibiyetten 3'ünü Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray karşısında aldı.

Ligin 15. haftasında sahasında lider Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, ilk yarıdaki son maçında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Son olarak 20. haftada evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, zirveye oynayan ekiplerin puan kaybettiği haftada sarı-kırmızılı takımı liderlikten de etti.

Sivasspor'un iç saha karnesi

Sivas temsilcisi, bu sezon şu ana kadar iç sahada yaptığı 11 müsabakanın 6'sını kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 3 kez de mağlup oldu.

İç sahada başarılı bir grafik çizen Sivasspor, 20 haftalık periyotta  taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0, Antalyaspor'u 3-1, Atiker  Konyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ı 2-1, Medipol Başakşehir'i de 1-0 yendi.

Kırmızı-beyazlılar, evinde Bursaspor ile 0-0, Teleset Mobilya  Akhisarspor ile 1-1 berabere kalırken, Kayserispor'a 2-0, Göztepe'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

Demir Grup Sivasspor, taraftarı önünde oynadığı 11 karşılaşmada rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

Galatasaray galibiyetiyle puanını 30'a yükselten Sivas temsilcisi, bu puanların 20'sini iç sahada elde etti.

İç sahada kalan maçlar

Demir Grup Sivasspor, ligin kalan bölümünde iç sahada 6 maça çıkacak.

Sivas temsilcisi, ligde sırasıyla

Osmanlıspor, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 13:42
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