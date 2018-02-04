Zirve derken tepetaklak… Aslan Sivas’tan yaralı dönüyor!

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanında yara aldı. Sivasspor Galatasaray'ı 2-1 yenerek Cimbom'a zirve yolunda engel oldu. Yiğidolar 13. dakikada Ndinga'nın kafa golüyle 1-0 öne geçerken, 57'de kazanılan penaltıyı Kone gole çevirdi ve farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray 79'da Eren Derdiyok'un golüyle durumu 2-1'e getirse de puan için yeterli olmadı. Baiakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada çok önemli fırsat yakalayan Cimbom, bunu elinin tersiyle itti. Galatasaray 41 puanda kaldı ve zirvede Başakşehir'in 2 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılılar bir sonraki maçını evinde Antalyaspor ile oynayacak.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Sivasspor'a 2-1 yenildi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ndinga, Bifouma (Dk. 78 Cyriac), Rybalka (Dk. 76 Saivet), Emre Kılınç (Dk. 90 Papp), Kone

Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon Nagatomo, Tolga Ciğerci (Dk. 60 Eren Derdiyok), Donk, Yasin Öztekin (Dk. 72 Sinan Gümüş), Feghouli (Dk. 68 Belhanda), Rodrigues, Gomis

Goller: Dk. 16 Ndinga, Dk. 57 Kone (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 79 Eren Derdiyok (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 41 Rybalka, Dk. 61 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 76 Muslera, Dk. 83 Mariano (Galatasaray)