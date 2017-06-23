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Zırhlı polis aracı takla attı! Yaralılar var...

Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya giden özel harekat aracı kaza yaptı. Kaza sonucu 6 polis yaralandı.

23 Haziran 2017 Cuma 10:01
Zırhlı polis aracı takla attı! Yaralılar var...

Alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa programı nedeniyle görevlendirilen özel harekat polisleri, Siverek-Diyarbakır karayolu 25'inci kilometresinde kaza yaptı.

Yaşanan kazada 6 özel harekat polisi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ve sivil araçlarla Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza haberinin ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Siverek Emniyet Müdürü Yener Gül, hastaneye giderek tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Kaza yapan araçta bulunan polislerin ileri tedavi için Şanlıurfa'ya sevk edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 10:01
  1. Şanlıurfa
  2. Diyarbakır
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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