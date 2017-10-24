Zırhlı Birlikler'den geçen bağlantı yolu tamamlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tüm hızıyla süren Sabancı-Bağlıca Bulvarları bağlantı yolunda son aşamaya gelindi. Kasım ayı ortalarında tamamlanması hedeflenen bulvarda, asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Başkent trafiğinin daha da rahatlatılması amacıyla onlarca ayrı noktada sürdürülen çalışmaların Eskişehir Yolu ile Bağlıca Bulvarı’na büyük rahatlık kazandırması planlanan 5 kilometrelik Sabancı-Bağlıca bağlantı yolu çalışmasında, sanat yapıları da bir bir tamamlanıyor.

Nüfus yoğunluğu her geçen gün artan Bağlıca bölgesine ulaşımın Eskişehir yoluna alternatif olarak hazırlanan, Sabancı Bulvarı’nın devamından Zırhlı Birlik Tümen Komutanlığı içerisinden geçen ve Bağlıca Bulvarı’na bağlanan yol, 50 metre genişliğinde, emniyet şeritleriyle birlikte 5 gidiş-5 geliş olarak yapılıyor.

BULVARDA HUMMALI ÇALIŞMA…

Sabancı Bulvarı’nın sonundan başlayan ve yonca kavşakla mevcut yollara adapte olacak yeni bulvarda toplam 6 adet sanat yapısı bulunduğunu kaydeden Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar, “Bu sanat yapılarının 4 tanesinde betonarme ve kiriş imalatları devam ederken, 2 tane sanat yapısında ise çalışmalarımızı tamamladık. Ayrıca başladığımız asfalt serimi de tüm hızıyla sürüyor. Kaldırım ve bariyerlerin de yerleştirildiği bulvardaki yağmur suyu imalatlarımız devam ediyor” dedi.

Üçpınar, yol üzerindeki biten ve yapımı süren sanat yapılarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

“-Devlet kurumlarının yeni bulvara bağlantısını sağlayacak 2 açıklıklı bir katlı kavşak (tamamlandı),

-Yapılmakta olan bulvarı kesen derenin üstünden geçişi sağlayacak 40 metre uzunluğunda köprü (tamamlandı),

-Kuzey ve güney bölgelerini bağlayacak uzunlukları 35 ve 48 metre olan iki adet altgeçit (yapımı sürüyor),

-Eskişehir Bulvarı’ndan (Anse kavşağı tarafı) Bağlıca’ya gidecekler için 80 metre uzunluğunda 3 açıklı bir ‘U’ dönüş köprüsü (yapımı sürüyor),

-Yeni bulvardan Eskişehir yoluna dönmek isteyenler için de 60 metre uzunluğunda Altgeçit ‘U’ dönüşü (yapımı sürüyor)...”