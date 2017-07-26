Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Zırhlı Birlikler’den geçecek bulvarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor…

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Zırhlı Birlikler arazisi içinden geçecek ve Sabancı Bulvarı ile Bağlıca Bulvarı’nı birbirine bağlayacak yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki bulvarın yapımını tüm hızıyla sürdürürken, 2 alt geçidin yapımına da başlandı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:10
Zırhlı Birlikler’den geçecek bulvarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor…

YENİ AKİT / ANKARAESKİŞEHİR YOLU İLE BAĞLICA TRAFİĞİNE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, Eskişehir Yolu ile Bağlıca trafiğine büyük kolaylık sağlayacak 50 metre genişliğindeki bulvarın yapımı için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.  Bulvarın yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda ve 4'er şeritli olmak üzere, emniyet şeritleriyle birlikte toplam 10 şerit olacağını belirten Üçpınar, “Bulvarda yer alacak sanat yapılarından 2 alt geçidin yapımına başlandı” dedi.

YOL AÇIM ÇALIŞMALARININ HIZLA DEVAM EDİYOR
Üçpınar, sanat yapılarıyla birlikte diğer taraftan yol açım çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydederek, şunları söyledi:  “Yapılacak bulvarda, alt geçitler, kuzey ve güney bölgelerini bağlayacak.  Ayrıca katlı kavşak ve yolu kesen bir derenin üstünden 40 metre uzunluğunda bir köprü yapacağız.  Ayrıca Eskişehir Yolu'ndan Bağlıca'ya gidecekler için ((ANSE  kavşağı) 80 metre uzunluğunda bir U dönüş köprüsü  ile yeni bulvardan Eskişehir Yolu'na dönmek isteyenler için de 60 metre  uzunluğunda altgeçit U dönüşü inşa edeceğiz."


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 21:10
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğal ürünler bahçesi açılıyor
    1. Doğal ürünler bahçesi açılıyor
    2. Muhtarlarla asayiş toplantısı
    3. Sağlıksız gıdaya geçit yok
    4. Zırhlı Birlikler’den geçecek bulvarda..
    5. Kaldırımlar yeniden renkleniyor
    6. Memur-Sen Büyük Kudüs Mitingine..
    7. Türk hava sahasında rekor uçuş!
    8. Fikret Orman'dan 'Şenol Güneş'..
    9. PKK Rusya'ya yalvardı: Türkiye bizi..
    10. Arda'dan Fatih Terim'e olay gönderme:..
    11. Erman Toroğlu'ndan istifa sonrası olay..
    12. Nokia'nın efsane zil tonu nereden..
    13. Sakarya'da bir ton uyuşturucu ele..
    14. Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kopya..
    15. Araplar o bölgeye gelmeye başladı
    16. İran'dan Van'a kaçmaya başladılar
    17. Çocukları tutuklamaya başladılar
    18. FETÖ'den gözaltına alınmıştı! Tahliye..
    19. Her yerde aranıyorlardı! Kaçarken..
    20. Alman ordusuna ait helikopter düştü!
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    ABD, PKK'nın sayısını açıkladı
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! 'Çocuklara tecavüz serbest'
    Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! 'Çocuklara tecavüz serbest'
    FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    FETÖ elebaşı Gülen'i sarsan ölüm haberi!
    Dışişleri'nden flaş açıklama: Türkiye'nin üyeliği onaylandı
    Dışişleri'nden flaş açıklama: Türkiye'nin üyeliği onaylandı