Zırhlı Birlikler’den geçecek bulvarda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor…

YENİ AKİT / ANKARA - ESKİŞEHİR YOLU İLE BAĞLICA TRAFİĞİNE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, Eskişehir Yolu ile Bağlıca trafiğine büyük kolaylık sağlayacak 50 metre genişliğindeki bulvarın yapımı için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Bulvarın yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda ve 4'er şeritli olmak üzere, emniyet şeritleriyle birlikte toplam 10 şerit olacağını belirten Üçpınar, “Bulvarda yer alacak sanat yapılarından 2 alt geçidin yapımına başlandı” dedi.

YOL AÇIM ÇALIŞMALARININ HIZLA DEVAM EDİYOR

Üçpınar, sanat yapılarıyla birlikte diğer taraftan yol açım çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydederek, şunları söyledi: “Yapılacak bulvarda, alt geçitler, kuzey ve güney bölgelerini bağlayacak. Ayrıca katlı kavşak ve yolu kesen bir derenin üstünden 40 metre uzunluğunda bir köprü yapacağız. Ayrıca Eskişehir Yolu'ndan Bağlıca'ya gidecekler için ((ANSE kavşağı) 80 metre uzunluğunda bir U dönüş köprüsü ile yeni bulvardan Eskişehir Yolu'na dönmek isteyenler için de 60 metre uzunluğunda altgeçit U dönüşü inşa edeceğiz."