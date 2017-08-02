Zırhlı araç yatırımını büyütecek teşvik

Katmerciler firmasının zırhlı araç ve zırhlama alanlarında üretim ve Ar-Ge çalışmalarını yürüteceği Ankara'daki tesisi için gerçekleştirilecek 13 milyon liralık yeni yatırım, teşvik kapsamına alındı. Tümüyle faaliyete geçtiğinde toplam büyüklüğü 27 bin metrekareyi bulacak tesisin, 18 bin metrekarelik ilaveyle 45 bin metrekareye çıkarılması değerlendiriliyor.



Son dönemde 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç Hızır, 4x4 zırhlı personel taşıyıcı Khan, kompozit seramik zırhlama sistemi Nefer, zırhlı ambulans, çok amaçlı insansız kara aracı, hibrit zırhlı araç gibi ürünler geliştiren Katmerciler, savunma sanayisine yönelik üretim yapacağı Ankara'daki tesise yatırımlarını sürdürüyor.

Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde ilk aşamada 5 bin 400 metrekarelik alana bir fabrika inşa ederek üretime hazır hale getiren şirket, 21 bin 600 metrekarelik arazi üzerine 2 yeni fabrika daha inşa etmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Tesisin 2. ve 3. etaplarının da bu yılın sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Ekonomi Bakanlığı, yatırım süreci devam eden 3. etap kapsamındaki işleri yatırım teşviki kapsamına aldı.

Katmerciler'in 13 milyon 130 bin liraya hayata geçireceği 3. etap yatırım; KDV istisnası, yüzde 80 vergi indirimi, yüzde 40 yatırım katkısı, 7 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteği gibi teşvik unsurlarından yararlandırılacak.

Tesis tümüyle tamamlandığında yılda 756 adet mayına karşı korumalı, el yapımı patlayıcıya dayanıklı, taktik tekerlekli zırhlı araç üretimiyle 756 adet askeri personel taşıma aracı zırhlaması kapasitesine sahip olacak. Söz konusu kapasiteler ihtiyaca göre yapılandırılarak artırılabilecek.

Katmerciler, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesiste zırhlı araç üretiminin yanı sıra önemli bir yeniliğe imza atacak. Şirket, tesiste, Nefer adı verilen ve zırhlı araçların koruma seviyesinden taviz vermeden hafifletilmesine olanak sağlayan kompozit zırh seramik üretimi yapmayı hedefliyor.

Katmerciler İcra Kurulu Başkanvekili Furkan Katmerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisine yönelik geliştirdikleri tüm araçları Ankara'daki 3 fabrikada üreteceklerini söyledi.

Ankara'yı, savunma sanayisinde faaliyet gösteren ekosisteme yakın olmak için tercih ettiklerini belirten Katmerci, "Ankara'daki entegre yatırımlarımız, tüm milli savunma sanayimiz için bir Ar-Ge, üretim ve çözüm merkezi olsun istiyoruz." dedi.

Tesisi oluşturan 3 fabrikanın toplam büyüklüğünün 27 bin metrekareyi bulacağına işaret eden Katmerci, "18 bin metrekare daha yer almayı değerlendiriyoruz. İhtiyaç olması halinde yatırımı daha da büyüteceğiz. Toplamda 45 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA