Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş, Ankara'da Gençlerbirliği ile karşılaştı. İlk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş, rövanşta da Mustafa Pektemek'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü, 24. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.

Mustafa Pektemek, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5. maçında 4. golünü attı.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Necip Uysal, 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Beşiktaş ceza alanı çizgisi üzerinde Milinkovic'in vuruşunda kaleci Tolga Zengin topu kontrol etti.

15. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Khalili'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Milinkovic'in vuruşunda, top az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

21. dakikada Caner Erkin'in yaptığı ortada Vagner Love'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Taha Cengiz Demirtaş'ta kaldı.

25. dakikada Beşiktaş golü buldu. Caner Erkin'in Gençlerbirliği kale alanının sağından kullandığı korner atışında iyi yükselen Mustafa Pektemek, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

28. dakikada Mustafa Pektemek'in pasıyla kaleci Taha Cengiz Demirtaş ile karşı karşıya kalan Lens'in vuruşunda meşin yuvarlağı Claro tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

49. dakikada Caner Erkin'in kullandığı faul atışında Gençlerbirliği ceza alanında iyi yükselen Necip Uysal'ın kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta gitti.

55. dakikada Mustafa Pektemek'in pasında topla buluşan Lens'in Gençlerbirliği ceza alanı yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

60. dakikada Babel, Gençlerbirliği ceza alanına kadar taşıdığı topu, uygun durumdaki Vagner Love'a çıkarırken kaleci Taha Cengiz Demirtaş'a çarpan meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırmak isteyen Alper Uludağ'ın vuruşunda direğe çarpan top oyun alanına döndü.

64. dakikada Pogba, kendi yarı alanından taşıdığı topu Aydın Karabulut'a verdi. Bu futbolcunun verdiği pasta Beşiktaş ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Jailton'un vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

66. dakikada Caner Erkin'in Gençlerbirliği ceza alanının solundan yaptığı ortada uygun durumdaki Love'ın kafa vuruşunda kaleci Taha Cengiz Demirtaş topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankayla, İsmail Şencan, Süleyman Özay

Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Oğuz, Claro, Pogba, Alper Uludağ, Zeki Yavru, Issah (Dk. 33 Jailton), Khalili, Aydın Karabulut, Milinkovic, Skuletic (Dk. 62 Rahmetullah Berişbek)

Beşiktaş: Tolga Zengin, Vida, Pepe, Medel, Caner Erkin, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Lens (Dk. 87 Quaresma), Babel, Mustafa Pektemek (Dk. 82 Talisca), Vagner Love (Dk. 76 Adriano)

Gol: Dk. 25 Mustafa Pektemek (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 71 Necip Uysal (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 63 Tolgay Arslan (Beşiktaş)