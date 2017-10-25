Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 takım tur atladı
Ziraat Türkiye Kupası 4. turu, bugün oynanan 8. karşılaşma ile başladı.25 Ekim 2017 Çarşamba 02:59
Ziraat Türkiye Kupası 4. turu, bugün oynanan 8. karşılaşmayla başladı.
Bu turda rakiplerine üstünlük sağlayan Adana Demirspor, Antalyaspor, Kars 36 Spor, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor, Kahramanmaraşspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor, 5. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda bugün oynanan karşılaşmaların skorları şu şekilde:
Sarıyer-Adana Demirspor: 2-2 (1-3 penaltılarla)
Etimesgut Belediyespor-Antalyaspor: 0-1
Altınordu-Kars 36 Spor: 0-1
Kasımpaşa-Niğde Belediyespor: 5-1
Aytemiz Alanyaspor-Edirnespor: 2-0
Fethiyespor-Adanaspor: 1-2
Kahramanmaraşspor-Çaykur Rizespor: 1-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Anagold 24 Erzincanspor: 6-0
Kupanın 4. turunda yarın 13 karşılaşma yapılacak.