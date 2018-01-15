Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası maçları devam ediyor. Son 16 turunda yarın oynanacak 3 maçın hakemi belli oldu. Devre arası kampını tamamlayan takımlar kupa maçlarına rotasını çevirdi. Bu hafta sonunda da ligin ikinci yarısı başlayacak.



İşte kupada yarın oynanacak olan maçların hakemleri:



16.00 Bursaspor - Gençlerbirliği (Serkan Çınar)

18.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor (Özgür Yankaya)

20.30 İstanbulspor - Fenerbahçe (Bahattin Şişmek)