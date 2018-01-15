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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunu yönetecek hakemler belli oldu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:22
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası maçları devam ediyor. Son 16 turunda yarın oynanacak 3 maçın hakemi belli oldu. Devre arası kampını tamamlayan takımlar kupa maçlarına rotasını çevirdi. Bu hafta sonunda da ligin ikinci yarısı başlayacak. 

İşte kupada yarın oynanacak olan maçların hakemleri:

16.00 Bursaspor - Gençlerbirliği (Serkan Çınar)
18.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor (Özgür Yankaya)
20.30 İstanbulspor - Fenerbahçe (Bahattin Şişmek)

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 14:22
  1. Ziraat Türkiye Kupası
  2. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu
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