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Ziraat Türkiye Kupası programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası programı belli oldu
Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:37

Futbolda Ziraat Türkiye Kupasıyarı final maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarı final ilk maçları 26-27 Nisan, rövanşları ise 16-17 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Maçların programı şöyle:

26 Nisan Çarşamba:

20.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

27 Nisan Perşembe:

20.45 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16 Mayıs Salı:

20.45 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

17 Mayıs Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

Kaynak: AA

 
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Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:37
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Yeni Akit
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