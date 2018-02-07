Ziraat Katılım’dan 17.8 milyar TL’lik destek

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın 2017’de toplam aktiflerinin bir önceki yıla göre yüzde 80 artarak 14,3 milyar liraya ulaştığını belirtti.

NAKDİ FON YÜZDE 103 ARTTI

Kullandırdıkları nakdi fonların yüzde 103 artarak 11,7 milyar liraya, gayri nakdi fonların da yüzde 74 artışla 6,1 milyar liraya çıktığını ifade eden Özdemir, şunları söyledi: “Ülkemiz ekonomisine sağlanan destek toplam 17,8 milyar liraya ulaşmıştır. Ziraat Katılım’ın bilançosunda nakdi finansmanların payı bir önceki yıla oranla 10 puanlık artışla, yüzde 80 seviyesine yükselmiştir. Bu süreçte, ekonomimizin can damarı konumundaki KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektörün finansmanına yönelik desteğimiz artarak devam etmiştir.”