Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ziraat Katılım’dan 17.8 milyar TL’lik destek

Bankacılık sektöründeki payını her geçen gün artıran katılım bankalarının ekonomiye katkıları da buna paralel olarak yükseliyor.

07 Şubat 2018 Çarşamba 09:58
Ziraat Katılım’dan 17.8 milyar TL’lik destek

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın 2017’de toplam aktiflerinin bir önceki yıla göre yüzde 80 artarak 14,3 milyar liraya ulaştığını belirtti.

NAKDİ FON YÜZDE 103 ARTTI

Kullandırdıkları nakdi fonların yüzde 103 artarak 11,7 milyar liraya, gayri nakdi fonların da yüzde 74 artışla 6,1 milyar liraya çıktığını ifade eden Özdemir, şunları söyledi: “Ülkemiz ekonomisine sağlanan destek toplam 17,8 milyar liraya ulaşmıştır. Ziraat Katılım’ın bilançosunda nakdi finansmanların payı bir önceki yıla oranla 10 puanlık artışla, yüzde 80 seviyesine yükselmiştir. Bu süreçte, ekonomimizin can damarı konumundaki KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektörün finansmanına yönelik desteğimiz artarak devam etmiştir.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 09:58
  1. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir
  2. Ziraat Katılım

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili Orhan Miroğlu'nun büyük acısı
    1. AK Partili Orhan Miroğlu'nun büyük acısı
    2. O ülkede dini tarikata operasyon!
    3. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması:..
    4. AK Partili vekilin oğlu hayatını..
    5. Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
    6. Cyle Larin için ağır sözler! 'Bu..
    7. Büyük sanal para birimleri yeniden..
    8. Amerika'dan 'Taner Kılıç' açıklaması
    9. Kartal'da Çocuk Esirgeme Kurumu..
    10. Haciz uygulamasına yeni düzenleme
    11. İntihar saldırısı tank atışıyla..
    12. "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un..
    13. Borsa piyasaya yükselişle başladı
    14. Tayvan'da feci görüntüler gün ağarınca..
    15. Hükümetten flaş 'vize' açıklaması:..
    16. Pes dedirtti! Araba çalmak için icat..
    17. Hayvansal üretim istatistikleri belli..
    18. Mehmet Şimşek'ten Davos'ta 'Afrin'..
    19. Denizli'de silahlı kavga: 2 kişi yaralı
    20. Amerika'dan Taliban'a gözdağı
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...