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Zıplaya zıplaya kubbeyi çökerttiler

Eminönü Mercan’daki ’Büyük Valide Han’ın kubbesi, boğaza karşı zıplayıp fotoğraf çektirmek isteyenler ve reklam çekimi yapan ekipler yüzünden çöktü.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:57
Zıplaya zıplaya kubbeyi çökerttiler

Kösem Sultan tarafından 17. yüzyılda yaptırılan EminönüMercan’daki ’Büyük Valide Han’ın kubbesi, boğaza karşı zıplayıp fotoğraf çektirmek isteyenler ve reklam çekimi yapan ekipler yüzünden çöktü.  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tarihi yapıyı korumak için Haziran 2016’da koyduğu “Çatıya çıkma yasağı”nı dinleyen yok.

Muhteşem boğaz manzarası nedeniyle, sosyal medya paylaşım sitesi İnstagram’a fotoğraf koyanların vezgeçilmez mekanı haline gelen Büyük Valide Han’ın  girişine Turizm Bakanlığı tarafından asılan uyarı levhasında  “Can, mal ve çevre güvenliği açısından bu alan süresiz olarak kapatılmıştır” yazıyor.  Ama kubbenin üzerinden fotoğraf meraklısı ziyaretçiler eksik olmuyor.  İddiaya göre han bekçileri para karşılığı yasağı deliyor. Parayı vereni çatıya çıkartmayı sürdürüyor. Kubbeye en büyük zararı, zıplayarak fotoğraf çektirme merakı ve ekip halinde, ağır malzemelerle çıkan kullanan profesyonel çekim yapanlar veriyor. 

KUBBE ALARM VERİYOR

Büyük Valide Han’ın yıllara meydan okuyan kubbeleri,  fotoğraf meraklılarının hor kullanımına dayanamadı. Bazılarında çökmeler başladı. Çöken bir kubbenin üzeri tahta ve saçla kapatıldı. Bir başka kubbede de büyük delikler oluştu. Aşağıdan bakıldığında artık gökyüzünü görmek mümkün.

HÜRRİYET

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 07:57
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