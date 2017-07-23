Zinedine Zidane ayrılığı açıkladı
Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, Brezilyalı sağ bek Danilo'nun ayrıldığını ve artık takımla birlikte antrenmanlara çıkmayacağını söyledi.23 Temmuz 2017 Pazar 11:09
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane adı Manchester City ile anılan Danilo'nun takımdan ayrıldığını duyurdu.
Morata'nın Chelsea'ye transferinin ardından Danilo'nun da Real Madrid'den gittiğini söyleyen Fransız teknik adam takımdaki forvet eksikliğine değindi.
26 yaşındaki Danilo, 2015'te transfer olduğu Real Madrid'de 56 maça çıkarken 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
(Yeni Şafak)