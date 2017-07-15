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Zincirlikuyu’da toplanan kalabalığın köprüye gitmesine izin verilmedi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne yürümek için Zincirlikuyu’da bir araya gelen kalabalığın köprüye gitmesine izin verilmedi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:15
Zincirlikuyu’da toplanan kalabalığın köprüye gitmesine izin verilmedi

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, anma etkinlikleri kapsamında Avrupa yakasından Anadolu yakasına yürümek isteyen kalabalık bir grup, ellerindeki Türk bayrakları ile Zincirlikuyu’da bir araya geldi. Buradan köprüye yürümek isteyen kalabalığa, polis ekipleri izin vermedi. Polisin izin vermemesi üzerine kalabalık grup geri dönerken ekiplerin ilerleyen saatlerde yürüyüşe izin vereceği kaydedildi.

Polisin köprü girişinde aldığı önlemler devam ediyor.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:15
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