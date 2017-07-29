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Zincirlikuyu’da kaza: 1 ölü

İstanbul D-100 karayolunda Zincirlikuyu-Mecidiyeköy istikametinde bir araç yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Aracın çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:03
Zincirlikuyu’da kaza: 1 ölü

Kaza saat 15.00 sıralarında D-100 karayolu Zincirlikuyu-Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin G. (33) idaresindeki 34 HN 7541 plakalı araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan 84 yaşındaki Cevdet Kerim Canpek’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Canpek yola savruldu. Yoldan geçen vatandaşlar kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü Çetin G., Canpek’in ölümünün ardından şok yaşadı. Hayatını kaybeden Canpek’in cenazesi, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından trafikte uzun kuyruklar oluştu. Kaza yapan araç olay yerinden çekildikten sonra iki şerit trafiğe açıldı. Kaza yapan aracın sürücüsü Kuştepe Polis Merkezine götürülürken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:03
  1. İstanbul
  2. Hamidiye
  3. Mecidiyeköy
  4. Şişli
  5. Mecidiye
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