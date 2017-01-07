Zincir takmanın pratik yolu

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Kar yağışının etkisiyle araçla yolda ilerlemek bir hayli zorlandı. Bazı alanlarda kış lastiği tek başına yeterli olmuyor ve zincir takmak gerekiyor. Peki, zinciri takmanın kolay yolunu biliyor musunuz?

Öncelikle aracı düz bir zeminde boşa alın. Zincirde de dolanma olmaması için yayın.

Yaydığınızda bir tarafın açık diğer tarafın kapalı olduğunu göreceksiniz. Kapalı olan tarafta genellikle renkli olan bir plastik şerit bulunur. Açık taraf araca doğru baksın.

Tek bir zincir iki parçadan oluşur. Bir bölümü lastiğin arkasından aracın altına doğru itip ön taraftan çıkartın. İki bölümün ayrıldığı nokta lastiğin arka tarafında kalsın.

Daha sonra renkli şeridi her iki ucundan tutup lastiğin üzerinde birleştirin. Zaten şeridin uçlarında yuva aksamı bulunur. Sizin ise bunları lastiğin üst tarafında kilitlemeniz gerekir. Ayrıca bu şerit, lastiğin arka kısmında kalacak.

Bu işlemden sonra oluşan çemberi lastiğin arkasına yavaş yavaş iterken, alttaki kısımları kendinize doğru çekin. Çember arkaya doğru iterken, zincirin açık tarafında bulunan ilk kancayı zincirin uygun bir halkaya kilitleyin.

Açık taraftaki bir diğer kilitleme parçasının, zincirden dışarıya doğru uzayan bir aksam olduğunu görürsünüz. Altta kalan bu kısmı alttaki halkalardan geçirdikten sonra gerdirebildiğiniz kadar gerdirin.

Arkadaki çemberin yerine oturduğuna emin olduktan sonra tekerleği elinizle ittirerek çevirin. Böylece zincirin kendiliğinden oturduğunu ve bollaştığını göreceksiniz.

Bollaşan zinciri yine alttaki kanca vasıtasıyla gerdirin. Zincir kutusunun içinde bulunan çift taraflı kancayı alın, lastiğin üst tarafında uygun bir halkaya yerleştirin. Alttaki kancayı bundan gergin bir şekilde geçirin ve alt kancayı da uygun bir halkaya takın.

Not: Birleştirme parçalarındaki sivri uçların lastiğe temas etmemesine dikkat edin.