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Zimbabve'de darbeci general devlet başkanı yardımcısı oldu

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, bir hafta önce emekliye ayrılan eski Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga'yı devlet başkanı yardımcısı olarak atadı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:03
Zimbabve'de darbeci general devlet başkanı yardımcısı oldu

Ülkenin resmi gazetesi The Zimbabwe Herald'da yer alan habere göre, Savunma Bakanı Kembo Mohadi ve eski Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga devlet başkanı yardımcıları olarak atandı.

Atanan yeni isimler Mnangawa tarafından hafta sonu iktidar partisi Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi'nde (ZANU-PF) başkan yardımcılığı pozisyonlarına getirilmişti.

MÜDAHALEYİ DESTEKLEYENLER YENİ KABİNEDE

Zimbabve'de askeri müdahale sonrasında iktidarı devralan Mnangagwa, ay başında açıkladığı yeni kabinede ise eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin devrilmesinde önemli rol oynayan isimlere yer vermişti.

Yeni kabinede, askeri müdahaleyi televizyondan açıklayan Tümgeneral Sibusiso Moyo'nun dışişleri bakanı, Mareşal Perrance Shir'in tarım bakanı, askeri müdahaleye destek veren Zimbabve Savaş Gazileri Birliği Başkanı Chris Mutsvangwa'nin ise enformasyon bakanı olduğu duyurulmuştu.

Mnangagwa, 24 Kasım'da devlet başkanı olarak yemin etmişti. Yemin töreninde Zimbabve'nin siyasi geçmişinin unutulmasını isteyen Mnangagwa, "Devlet geleneği değişmeli, hemen şimdi" ifadesini kullanmıştı.

Mugabe, 6 Kasım’da Devlet Başkan Yardımcısı Mnangagwa'yı görevinden almış ve Zimbabve ordusu, Mnangagwa destekçilerinin tasfiyesine son verilmesi için 15 Kasım'da müdahalede bulunarak Mugabe'yi istifaya zorlamıştı.

Baskılara yaklaşık bir hafta direnen Mugabe, orduyla uzun süren pazarlıkların ardından görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. 

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 17:03
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  2. devlet başkanı
  3. Emmerson Mnangagwa
  4. Mugabe
  5. Zimbabve
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