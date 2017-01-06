Zihinsel yorgunluğun belirtileri nelerdir?
- Unutkanlık
- Konsantrasyon sorunları
- Algılama güçlüğü
- Öğrenme ve ezberleme zorluğu
- Dikkatsizlik
- Tahammülsüzlük
- Çabuk sinirlenme
- Halsizlik
Zihinsel yorgunluk neden olur?
- Hastalık sebebiyle kullanılan bazı ilaçlar
- Elektronik cihazlardan yayılan radyasyon dalgaları
- Stres
- Vitamin eksikliği
- Yoğun çalışma temposu
- Sigara ve alkol kullanımı
- Uykusuzluk
- Depresyon
- Havasız küçük ve dar ofislerde çalışmak
Zihin yorgunluğuna karşı ne yapılmalı?
- Fındık, ceviz, kahve, kuru üzüm, yeşil sebze, elma, sıcak kakao gibi zihin yorgunluğuna iyi gelen besinler tüketilmeli
- Stresten uzak durulmalı
- Temiz hava alınmalı
- Güneşli ortamlarda bulunulmamalı
- Düzenli spor yapılmalı
- Müzik dinlenmeli
- Eğlenceli aktiviteler yapılmalı
- Sağlıksız çalışma ortamlarında bulunulmamalı