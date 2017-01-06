Zihin yorgunluğuna karşı ne yapılmalı?

Unutkanlık, dikkat eksikliği, algılama sorunları, öğrenme güçlüğü, beyinde ağırlık hissi, dikkatsizlik, tahammülsüzlük, çabuk sinirlenme gibi şikayetleriniz varsa zihin yorgunluğunuz olabilir.

Zihin yorgunluğuna karşı ne yapılmalı?
Eklenme: 06 Ocak 2017, 16:43
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Zihinsel yorgunluğun belirtileri nelerdir?

- Unutkanlık

- Konsantrasyon sorunları

- Algılama güçlüğü

- Öğrenme ve ezberleme zorluğu

- Dikkatsizlik

- Tahammülsüzlük

- Çabuk sinirlenme

- Halsizlik

Zihinsel yorgunluk neden olur?

- Hastalık sebebiyle kullanılan bazı ilaçlar

- Elektronik cihazlardan yayılan radyasyon dalgaları

- Stres

- Vitamin eksikliği

- Yoğun çalışma temposu

- Sigara ve alkol kullanımı

- Uykusuzluk

- Depresyon

- Havasız küçük ve dar ofislerde çalışmak

Zihin yorgunluğuna karşı ne yapılmalı?

- Fındık, ceviz, kahve, kuru üzüm, yeşil sebze, elma, sıcak kakao gibi zihin yorgunluğuna iyi gelen besinler tüketilmeli

- Stresten uzak durulmalı

- Temiz hava alınmalı

- Güneşli ortamlarda bulunulmamalı

- Düzenli spor yapılmalı

- Müzik dinlenmeli

- Eğlenceli aktiviteler yapılmalı

- Sağlıksız çalışma ortamlarında bulunulmamalı

 
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