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Zidane, Neymar'dan değil Mbappé'den çekiniyor!

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşılaşacak olan Real Madrid teknik direktörü Zidane Mbappé'nin genç ve hızlı olmasını vurguladı.

13 Şubat 2018 Salı 02:05
Zidane, Neymar'dan değil Mbappé'den çekiniyor!

YENİAKİT.COM.TR - Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile karşılaşacak olan Real Madrid teknik direktörü Zidan'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zidane İspanyol medyasına şu itiraflarda bulundu.'' Bizim için zor bir yarış olacak.Kyrian Mbappé'nin PSG'de önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum.Genç yıldızı ve takım arkadaşlarını durdurmak çok zor olacak'' ifadelerini kullandı.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR 

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 02:05
  1. Real Madrid
  2. Zidane
  3. PSG
  4. Kyrian Mbappé
  5. Neymar

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