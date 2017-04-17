Zico, Barcelona'ya inanıyor

Bir dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü de yapan Brezilya'nın efsane futbolcusu ve spor adamı Zico, Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında karşılaşacağı Juventus önünde geri dönüş hikayesi yazabileceğini söyledi.

Barcelona'nın kulüp kanalına konuşan Zico, İspanyol ekibin yeni bir geri dönüş hikayesine imza atabileceğini belirterek, "Takım, Messi, Neymar, Suarez ve Iniesta gibi dünyanın en iyi 4 futbolcusuna sahip. Bu isimler gününde olursa, Juventus'u eleyecek sonucu sağlayabilirler." ifadelerini kullandı.

Zico, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain'e 4-0 yenilip rövanşta 6-1 kazanarak rakibini eleyen Barcelona'nın çeyrek final ilk maçında 3-0 kaybettiği Juventus karşısında da benzer bir başarıyı elde edebileceğini aktardı.

Brezilyalı futbolcu Neymar hakkında da açıklamada bulunan 64 yaşındaki spor adamı, "Neymar'ın Brezilya ile Barcelona'da yaptıkları çok önemli ve bundan dolayı çok mutluyuz. Neymar'ın dünyanın en iyi oyuncusu olabileceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Zico, 2006-2008 yıllarında Fenerbahçe'yi çalıştırmış, sarı-lacivertliler ile ligde 100. yıl şampiyonluğu kazanmış ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamıştı.