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Zeytinli Açma Nasıl Yapılır?

Hem kahvaltılarında hem beş çaylarda, zeytinle savaşını kazanan çocuklar için beslenme olacak, kısaca her yere yakışacak pastane usulü zeytinli açma tarifi sizlerle…

03 Ağustos 2017 Perşembe 17:35
Zeytinli Açma Nasıl Yapılır?

Klasik pastane açmasının zeytin ezmesiyle buluşmuş hali yumuşacık zeytinli açma tarifi için malzemeler;

6 su bardağı un,

1 su bardağı ılık süt,

1 su bardağı ılık su,

1/2 su bardağı sıvı yağ,

1 paket (42 gr) yaş maya,

2 yemek kaşığı şeker,

2 tatlı kaşığı tuz,

100 gr yumuşamış tereyağı,

1 küçük kavanoz siyah zeytin ezmesi

Üzeri için;

1 adet yumurta sarış

Çörek otu ve ya haşhaş tohumu

Yapılışı:

Derince bir kap alınır ve içine şeker, tuz, un ilave edilir. Kuru malzemelerin ortası havuz biçiminde açılır.

Ortaya sıvıyağ, su, süt ve maya eklenir. Önce sıvılar kendi arasında sonra yavaş yavaş kuruları da katarak yoğurulur. Hamur iyice yoğurulduktan sonra bir bezle iyice sarılır ve mayalanmaya bırakılır. Bu işlemi streç film ile iyice sararak da yapabilirsiniz.

30-45 dk. civarı bekleyen hamurdan cevizden büyük parçalar koparılır. El ayası büyüklüğünde yuvarlak şekilde açılır. Aralarına tereyağı ve zeytin ezmesi sürülen hamurlar üç kat olacak şekilde üst üste konur. Rulo şekline getirilen hamur aynı simit yapar gibi döndürülerek iki ucundan birleştirilir. Böylece zeytin ezmeleri de hoş bir görüntü verir.

İsterseniz kat kat koyduktan sonra oluşturduğunuz ruloya örgü biçiminde de şekil verebilirsiniz.

Şekil verilen açmalar tepsiye dizilir. 20-25dk. kadar tepi mayası için dinlendirilir. Üzerine yumurta sarıları sürülür ve çörek otları serpilir.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişirilir.

Afiyet Olsun…

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 17:35
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