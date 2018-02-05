Zeytinburnu’nda organize suç örgütüne operasyon: 6 şüpheli gözaltında

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda bugün Zeytinburnu’nda faaliyet gösteren organize bir suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlara karışan çıkar amaçlı suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen B.Ö.’nün de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin barındıkları adreslerde yapılan aramalarda 92 adet mermi, çelik yelek ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Süphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.