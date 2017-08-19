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Zeytinburnu’nda iş yerinde yangın: 1 ölü, 10 yaralı

Zeytinburnu’nda bir sanayi sitesinde plastik ürünleri yapan iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:22
Zeytinburnu’nda iş yerinde yangın: 1 ölü, 10 yaralı

Zeytinburnu’nda bir sanayi sitesinde plastik ürünleri yapan iş yerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken iş yerinde çalışanlar mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanlar dışarıya çıkarıldı. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:22
  1. Zeytinburnu
  2. Yangın
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