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Zeytin yüklü kamyon tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde zeytin yüklü kamyonun emniyet şeridinde bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:36
Zeytin yüklü kamyon tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kenan Saygılı'nın kullandığı 16 VL 465 plakalı zeytin yüklü kamyon, çevre yolu Edirne istikameti Küme Evler mevkisinde lastiği patladığı için emniyet şeridinde park halinde bulunan Mehmet Ali Çevik'e ait 06  SAN 75  plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyonda yolcu olarak bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kamyon sürücüsü Kenan Saygılı, ambulansla Çorlu Devlet  Hastanesine kaldırıldı. 

Kamyonda bulunan tonlarca zeytinin döküldüğü yol, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:36
  1. Tekirdağ
  2. Ergene
  3. TIR
  4. trafik kazası
  5. Çorlu
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