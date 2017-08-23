Zeytin yüklü kamyon tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kenan Saygılı'nın kullandığı 16 VL 465 plakalı zeytin yüklü kamyon, çevre yolu Edirne istikameti Küme Evler mevkisinde lastiği patladığı için emniyet şeridinde park halinde bulunan Mehmet Ali Çevik'e ait 06 SAN 75 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyonda yolcu olarak bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kamyon sürücüsü Kenan Saygılı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonda bulunan tonlarca zeytinin döküldüğü yol, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.