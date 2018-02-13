Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Zeytin depolarından cesetlere kadar her yeri mayınlamışlar

5 Şubat'ta terör örgütünden temizlenen Dikmetaş köyünde uzman ekipler, mayın ve bombalı tuzakların temizlenmesi çalışmalarını sürdürüyor.

13 Şubat 2018 Salı 14:40
Zeytin depolarından cesetlere kadar her yeri mayınlamışlar

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO'nun terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediği köylerde, teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları imha çalışmaları sürüyor.
ÖSO komutanlarından Ebu Ahmet Şami, Anadolu Ajansı yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Dikmetaş köyünde çalışmalarımız devam ediyor. Köyü ele geçirdikten sonra PKK'nın köydeki sivillere ait evleri mayınladığını fark ettik." dedi.

Teröristlerin gizledikleri tuzakları ve patlayıcıları imha etme çalışmalarının sürdüğünü belirten Şami, "PKK her yere mayın ve patlayıcı saklamış. Onları temizlemeye devam ettiğimiz için şimdilik köylülerin evlerine dönmesine izin vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebu Ahmet Şami, "Köyden kaçan teröristler, halkın geçim kaynağı zeytinlerini sakladığı depoları bile mayınlamışlar. Hatta köyde bıraktıkları kendi terörist arkadaşlarının cesetlerini bile mayınlamışlar. PKK, köylüleri zorla evlerinden çıkarttıktan sonra her yere bombalı tuzaklar yerleştirmiş." diye konuştu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 33'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 51 noktayı örgütten kurtardı.

Teröristlerden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde , Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi." Kaynak: AA

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 14:40
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. TSK
  3. ÖSO
  4. YPG/PKK
  5. mayın
  6. tuzak
  7. teröristler
  8. zeytin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin'
    1. 'Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin'
    2. "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine..
    3. Tedavi edilmezse kemiği eritiyor!
    4. İsrail'den bir alçaklık daha... Resmen..
    5. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Şenocak'ı..
    6. Yunanistan'dan gerilimi tırmandıran..
    7. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    8. Annesi emzirirken nefessiz kalan..
    9. Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    10. Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'na ilk..
    11. Zeytin depolarından cesetlere kadar..
    12. Terörist cesetleri 10'ar 10'ar..
    13. Alparslan Kuytul'a 'F' tipi cezaevi
    14. Flaş gelişme! Tüm oyuncular serbest..
    15. Enis Berberoğlu davasında karar..
    16. Bakan'dan müjde! İmzalar atıldı
    17. Yıldırım'dan ABD'ye bir rest daha: O..
    18. Yine ne tezgahlıyorsunuz?
    19. Şenocak'tan Altaylı'ya 'Maskara'
    20. Cengiz Ünder'in menajeri resmen..
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Davutoğlu disipline verdi, hayatı değişti
    Davutoğlu disipline verdi, hayatı değişti