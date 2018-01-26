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'Zeytin Dalı'nı durdurmak için ABD'den yeni adım

Türkiye'nin Afrin'deki teröristlere karşı başlattığı Zeytin Dalı harekâtını engellemek isteyen ABD'den hamle üstüne hamle geliyor.

26 Ocak 2018 Cuma 10:32
'Zeytin Dalı'nı durdurmak için ABD'den yeni adım

Arfin'deki terör örgütlerine karşı başlatılan 'Zeytin Dalı' operasyonu ABD'yi rahatsız etmeye devam ediyor.

Operasyonun başlamaması için Türkiye ile Rusya'nın arasını açamaya yönelik sabotajlara kadar bir çok yol deneyen ABD, operasyonunun başlamasıyla beraber hamlelerini hızlandırdı.

İlk günden itibaren yaptığı açıklamalarla operasyonu durdurmanın derdine düşen ABD'den 'güvenli bölge' mesajı ve Aselsan'a ekonomik şantaj derken şimdi de 'yalan' hamlesi geldi.

YİNE AYNI YALAN SAHNEDE

Daha öncede Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için uluslararası kamuoyunda 'Türkiye DAEŞ'e yardım ediyor' yalanını ortaya atan ve FETÖ terör örgütü ile kumpaslara imza ABD, yaptığı güvensiz açıklamaların Zeytin Dalı operasyonunu durduramayacağını anlayınca yeni aynı yalana sarıldı.

DAEŞ'E SİLAH VEREN DE TAHLİYE EDEN DE EĞİTEN DE ABD

DAEŞ terör örgütüne 'yanlışlıkla' uçaktan tonlarca silah yardımı yapan, Rakka'da DAEŞ'lileri tahliye eden ve PYD saflarına katarak eğitim veren ABD 'Türkiye DAEŞ'in peşini bıraktı' yalanını ortaya attı.

Dün ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert skandal bir açıklamaya imza atarak 'Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısında DEAŞ'tan gözünü çevirip PKK'nın peşine düştü.' dedi.

OPERASYON SADECE PKK/PYD'YE KARŞI DEĞİL

TSK tarafından operasyonun başladığı ilk gün yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır" denildi.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 10:32
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