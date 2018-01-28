Zeytin Dalı'nda 9. Gün! Burseya, PKK'ya mezar oldu

20:03 TSK, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili son bilgileri paylaştı.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre etkisiz hale getirilen terörist sayısı 557'ye yükseldi.

17.35 TSK ve ÖSO unsurları, Burseya Dağı'nın güneyindeki Kastel Cündo köyünü terörist PYD/PKK'lılardan temizledi.



17:30 Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK, Afrin'in batısındaki operasyon çerçevesinde Cinderes beldesindeki örgüte ait noktaları savaş uçakları ve topçu atışlarıyla vuruyor. Cinderes beldesinde TSK uçaklarının nokta atışları sürerken bölgede konuşlanan ÖSO birlikleri de mevzilerini en uç noktalara taşıyarak "drone"larla keşif çalışmalarına devam ediyor.



15:48 AA'nın haberine göre yaklaşık yedi yıldır Afrin'i işgal eden terör örgütünün Burseya Dağı'nda yaptığı hendek ve geçişli tünel sistemlerine dayalı savunma hatları içinde, örgütün geri çekilme sırasında kurmuş olabileceği tuzakları tarama ve imha faaliyeti gerçekleştiriliyor. Burseya Dağı'nı güneyden kuzeye geçen hendek ve tünel sistemleri içinde kurulan El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve mayınlı tuzaklara karşı başlatılan çalışmada TSK ve ÖSO'ya bağlı birlikler yer alıyor.



14:27 Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, PYD/PKK'dan ele geçirildi. Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

13:28 Öğlene doğru bombardımanın şiddeti azalırken, komando birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun belirlenen hedeflere ilerlemeye başlamasının ardından yoğun çatışma sesleri duyulmaya başlandı. Ara ara yoğunlaşan çatışma sesleri, Kilis'in sınır köylerinden de duyulabiliyor.

11:09 Afrin'deki terör hedefleri savaş uçakları ve fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı. Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafından da görülebiliyor. Bölgede havanın açmasının ardından terör örgütünün Burseya Dağı'nda uzun sürede hazırladığı, beton koruganları, beton mevzileri, kuleleri, tünelleri ateş altına alındı.

09:57 Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nda şiddetli çatışmalar başladı. Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO ile PYD/PKK arasında Burseya Dağı'nda yoğun çatışmalar yaşanıyor. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor. Burseya Dağı'nın büyük bölümü teröristlerden temizlenmiş, terör örgütü Burseya Dağı'nın Afrin'e bakan yamaçlarına çekilmişti. Burseya Dağı'nda terör örgütünün beton mevzileri, tünelleri, kuleleri bulunuyordu.

484 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



09:06 TSK'dan bu sabah yapılan açıklamaya göre Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edildi. Harekâta katılan 7 uçak emniyetle üslerine döndü. Gece sürecisinde 37 terörist etkisiz hale getirildi. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 484 oldu.