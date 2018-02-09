Zeytin Dalı'na karşı halkı sokağa dökeceklerdi... Gözaltı kararı çıkarıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden “Zeytin Dalı Operasyonu"nu protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmeye ve çatışma çıkarmaya çalışanlara yönelik soruşturma kapsamında PKK/KCK üyesi 17 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden “Zeytin Dalı Operasyonu"nu protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalışanlar hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı. AA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında PKK/KCK üyesi 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet ve jandarma görevlileri tarafından bu sabahtan itibaren operasyon başlatıldı.