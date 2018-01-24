'Zeytin Dalı'na dil uzatan HDP'liler şimdi yandı!

HDP Balıkesir İl Başkanı Bahise Pirim ile HDP Ayvalık İlçe Teşkilatı üyesi Şükrü Kaygısız, PYD/PKK terör örgütü propagandası ile Zeytin Dalı Harekatı'nı tahkir ve tezyif iddiasıyla gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, PYD/PKK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları, halen Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medya üzerinden tahkir ve tezyif ettikleri belirlenen Pirim ve Kaygısız yakalandı.

Pirim'in işlemleri, gözaltına alındığı Burhaniye ilçesinde, Kaygısız'ın ise Ayvalık ilçesinde ilgili cumhuriyet savcılıklarının talimatları doğrultusunda yürütülüyor.