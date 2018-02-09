PKK sevici Kati Piri, Türkiye'yi karalamaya çalıştı

PKK sevici ve Türkiye düşmanı olmasına rağmen Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü olan Kati Piri, Alman basınına Türkiye hakkında iftira dolu açıklamalar yaptı.

PİRİ YENİDEN 'TÜRKİYE'Yİ KARALAMA' POLİTİKASINA BAŞLADI

Avrupa Parlamentosu'nun PKK sevdalısı raportörü Kati Piri, Deutsche Welle'nin "AP neden Türkiye hakkında bir oturum düzenleme ve karar alma gereksinimi hissetti?" sorusuna "Türkiye'de insan haklarının durumu çok kritik." cevabını verdi.

Gerek AP kongrelerinde, gerek Avrupa basınında PKK propagandası yaparak Türkiye hakkında iftiralarda bulunmaktan geri kalmayan Piri, "Avrupa Parlamentosu olarak Afrin'e yönelik askeri müdahalenin insani sonuçları konusunda ciddi kaygılarımız olduğunu ifade ediyor ve orantısız eylemlerin devamına karşı uyarıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

CAN DÜNDAR VE DEMİRTAŞ TUTKUNU

Piri geçtiğimiz Kasım ayında, “Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılamak, terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Cumhuriyeti ve TBMM’yi alenen aşağılamak, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,’ ‘terör örgütü üyesi olmak,’ ‘silahlı terör örgütüne üye olmak,’ ve ‘örgüt adına suç işlemek’ gibi suçlamalardan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için "Bir yıldır tutuklu. Ama unutulmadı" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulunmuştu.

Piri'nin, FETÖ'cülerin servis ettiği görüntülerle MİT TIR'ları kumpasının medya ayağını organize eden Can Dündar'la da yakınlığı biliniyor.