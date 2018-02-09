Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

PKK sevici Kati Piri, Türkiye'yi karalamaya çalıştı

Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla tanınan Kati Piri, hayranı olduğu Can Dündar gibi Almanya'da Türkiye'ye iftiralarda bulundu.

09 Şubat 2018 Cuma 07:17
PKK sevici Kati Piri, Türkiye'yi karalamaya çalıştı

PKK sevici ve Türkiye düşmanı olmasına rağmen Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü olan Kati Piri, Alman basınına Türkiye hakkında iftira dolu açıklamalar yaptı.

PİRİ YENİDEN 'TÜRKİYE'Yİ KARALAMA' POLİTİKASINA BAŞLADI

Avrupa Parlamentosu'nun PKK sevdalısı raportörü Kati Piri, Deutsche Welle'nin "AP neden Türkiye hakkında bir oturum düzenleme ve karar alma gereksinimi hissetti?" sorusuna "Türkiye'de insan haklarının durumu çok kritik." cevabını verdi.

Gerek AP kongrelerinde, gerek Avrupa basınında PKK propagandası yaparak Türkiye hakkında iftiralarda bulunmaktan geri kalmayan Piri, "Avrupa Parlamentosu olarak Afrin'e yönelik askeri müdahalenin insani sonuçları konusunda ciddi kaygılarımız olduğunu ifade ediyor ve orantısız eylemlerin devamına karşı uyarıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

CAN DÜNDAR VE DEMİRTAŞ TUTKUNU

Piri geçtiğimiz Kasım ayında, “Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılamak, terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Cumhuriyeti ve TBMM’yi alenen aşağılamak, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,’ ‘terör örgütü üyesi olmak,’ ‘silahlı terör örgütüne üye olmak,’ ve ‘örgüt adına suç işlemek’ gibi suçlamalardan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için "Bir yıldır tutuklu. Ama unutulmadı" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulunmuştu.

Piri'nin, FETÖ'cülerin servis ettiği görüntülerle MİT TIR'ları kumpasının medya ayağını organize eden Can Dündar'la da yakınlığı biliniyor.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 07:17
  1. can dündar
  2. kati piri

YORUM YAZ

  • ihsanihsan1 sa önce
    hükümet bu kadını raportör olarak kabul etmediğinizi bildi,rsenizya yahu pes yaniakit bunu gündem et
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

280 kişinin konuştuğu bir dil keşfedildi
  1. 280 kişinin konuştuğu bir dil keşfedildi
  2. Emmanuel Adebayor: Fenerbahçe'ye..
  3. "Türkiye’ye karşı çok yönlü saldılar..
  4. Arabayı uzaya nasıl yolladılar?
  5. Kanal D'den kovulmuştu... Birgün'e..
  6. Yatak odasındaki gizli geçit bakın..
  7. Dünya borsaları sert çakıldı
  8. Perakende satış hacmi yüzde 5.4 artış..
  9. Rusya İdlib'i yok ediyor!
  10. Persie oyuna girer girmez attı!
  11. Sanayi üretimi yüzde 8.7 arttı
  12. İsveç'ten terör örgütü PKK açıklaması
  13. Engelli bireylere 545 lira eğitim..
  14. ABD'de oyuncağı alamayınca makineye..
  15. Bir skandal daha: Türk ordusu kimyasal..
  16. Gurur tablosu
  17. TSK Afrin'de öldürülen terörist..
  18. İlk kez bu görüntüleri yayınladılar
  19. İhvan darbecilere resti çekti
  20. Gönüllü geçiş desteklenmeli
ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
Ankara'da patlama sesi!
Ankara'da patlama sesi!