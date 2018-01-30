Zeytin Dalı ile 500 bin mülteci vatanına dönecek

Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ve El Bab başta olmak üzere 2 bin kilometrekare alanda huzur ve güveni tesis eden Türkiye, 150 bin mültecinin evine dönüşünü sağladı. Zeytin Dalı Harekatı ile PKK/PYD/YPG işgalinden kurtulacak Afrin’de ise dönüşü tahmin edilen Suriyeli mülteci sayısının 500 bini bulması bekleniyor.

GÜVENLİ BÖLGENİN ÖNEMİ

BM başta olmak üzere Avrupa’da kabusa neden olan Suriyeli mülteci sorununun çözümünde bu iki örnek bile Türkiye’nin başından beri savunduğu “güvenli bölge” tezinin önemini ortaya koyuyor. Dünyanın sessiz kaldığı ve Türkiye’nin yapmış olduğu bu harekatlar kapsamında Suriyelilerde kademe kademe terörden temizlenen güvenli bölgelere dönmeleri sağlanacak.

4’TE BİRİ ÜLKE DIŞINDA

İşte 2011’de başlayan ve büyük insani trajedilere sahne olan Suriye halkına ilişkin rakamlar: 2012’de 22 milyon 500 bin olan Suriye nüfusu iç savaş süresince hızla düştü. Milyonlarca insan ülke içinde göç ederken 6 milyon 100 bin kişi de çareyi yurt dışına sığınmakta buldu. Sığınmacıların önemli bir kısmı Lübnan, Ürdün ve Türkiye’ye kaçtı. Ensar olarak açık kapı politikası izleyen ve 3.5 milyon Suriyeliyi bağrına basan Türkiye en çok mülteci alan ülke oldu.

TÜRKİYE VE LÜBNAN BAŞI ÇEKİYOR

Türkiye’nin yanı sıra Lübnan 1 milyon, Ürdün 650 bin, Almanya 300 bin, Birleşik Arap Emirlikleri 240 bin, Irak 230 bin, Kuveyt 155 bin, Mısır 117 bin, İsveç 110 bin, Macaristan 72 bin, Avusturya 40 bin, Kanada 39 bin, Hollanda 31 bin, Libya 27 bin, Ermenistan 20 bin, Danimarka 19 bin, Bulgaristan 17 bin, ABD 16 bin, Belçika 16 bin, Norveç 14 bin, Singapur 14 bin, İsviçre 13 bin, Fransa 12 bin Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

EN FAZLA MÜLTECİ HALEP VE İDLİB’TEN

AFAD’ın bir süre önce mültecilere dönük yaptığı araştırma, Suriyelilerin kamuoyunun bildiği ülkelerinden ayrılış nedenini bilimsel olarak da ortaya koymuş durumda. Suriyelilerin yüzde 57’sinden fazlası yani her beş misafirden üçü güvenlik sorununu Suriye’den ayrılış nedeni olarak belirtiyor. Savaş sırasında Suriyeliler kendilerine en yakın ülkeye göç ettiği dikkati çekilirken, Türkiye’nin ağırladığı sığınmacıların önemli bir bölümü Kuzey Suriye bölgelerinden geliyor. Bu çerçevede Halep, Türkiye’ye en çok mülteci yollayan kent. Türkiye’ye gelen toplam mültecilerin yüzde 36’ya yakını Halep’ten geldi. Türkiye’ye en çok misafir yollayan ikinci kent İdlib. Türkiye’deki mültecilerin yaklaşık yüzde 21’i İdlib’ten geldi. Türkiye’ye gelen Suriyeli misafirlerin bir dereceye kadar yüksek bir yüzdesi Rakka ve Lazkiye’den.