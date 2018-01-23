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Zeytin Dalı harekatının ilk şehit Özalkan'ın vasiyeti

Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusundaki Burseya Dağı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Musa Özalkan'ın vasiyeti duygulandırdı.

23 Ocak 2018 Salı 08:08
Zeytin Dalı harekatının ilk şehit Özalkan'ın vasiyeti

Özalkan çiftinin üç çocuğundan ortancası olan Musa Özalkan’ın şehadeti, Ankara Ayaş'taki ailesini yasa boğdu. Acılı ailenin evi taziye ziyareti için gelenlerle dolup taştı. Şehidin babaevine Türk Bayrağı asıldı. Sokakta bulunan diğer binalar da Türk bayraklarıyla donatıldı.

5 AYLIK KIZI YETİM KALDI

Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın 2 yıllık evli olduğu 5 aylık bir kız çocuğu bulunduğu belirtildi. Şehit Özalkan'ın naaşının yarın getirileceği ve askeri törenin ardından cenazesinin memleketi Ayaş’ta toprağa verilmesi bekleniyor.

ŞEHİDİN DUYGULANDIRAN VASİYETİ

Şehit asker, devletin ailesine vereceği paranın, müdavimi olduğu bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yapınmında kullanılmasını ve adının konulmasını vasiyet ediyor.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 08:08
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