Zeytin Dalı Harekatı'nda yatay hareketli
Afrin'den son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde TSK, Afrin'de 8 kilometre derinde hat kuruyor, açılan 3 cephe birleştiriliyor23 Ocak 2018 Salı 17:19
TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde, dün ele geçirilen Burseya Dağı'nda yoğun çatışma yaşanıyor. Dün akşamdan bu yana çatışma sesleri kesilmedi.
3 AYRI CEPHE BİRLEŞTİRİLİYOR
TSK, Afrin harekatınde 8 kilometre derinde bir hat kuruyor. Yatay hareket eden birliklerle Afrin'de açılan 3 ayrı cephe birleştiriliyor. Dün, Azez'den TSK yeni bir cephe açmıştı.