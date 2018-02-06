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Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan komando: Yaralı halde...

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Emrah Bulut, "Vücudumda ufak tefek toz şeklinde hala şarapnel parçası var. İnşallah en kısa zamanda tekrar görevime başlayacağım." dedi.

06 Şubat 2018 Salı 16:45
Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan komando: Yaralı halde...

 Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Emrah Bulut, yaşadıklarını anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince ( TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak, bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Burdurlu Piyade Komando Uzman Çavuş Bulut (24), teröristlerin saldırısında yaralandı.

Tedavisinin ardından memleketi Burdur'a getirilen Bulut, gazetecilere, Anten Tepe'sinin alınması sırasında yaralandığını söyledi.

İçeriye girdikten sonra sıcak temaslar yaşandığını aktaran Bulut, bir esir aldıktan sonra ilerlemeye devam ettiklerini belirtti.

AA'nın haberine göre; yaralanan bölük komutanlarını emniyetli şekilde aşağıya indirdiklerini dile getiren Bulut, hava şartlarının yağmur, çamur, kar ve fırtına nedeniyle çok zor olduğunu anlattı.

Bulut, kendilerine verilen hedef doğrultusunda ilerlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tepeye vardıktan sonra arama yapmaya başladık. Arama yaparken tekrar sıcak temasa girdik. Orada kol komutanımız şehit oldu. Sonra ben yaralandım. Yaralı şekilde 7 kilometre yürüyerek ambulansların olduğu yere geldim. Ankara'da 15 günlük tedavimin ardından Burdur'a geldim. Vücudumda ufak tefek toz şeklinde hala şarapnel parçası var. İnşallah en kısa zamanda tekrar görevime başlayacağım. Hastaneye götürüldüğümde tekrar arkadaşlarımın yanına gitmek istedim. Bu mesleği seçtiğim için aldığım her nefese, yaşadığım her ana şükrediyorum. Her şey yolunda. Allah arkadaşlarıma kolaylık versin."

Anne Hatice Bulut ise oğlunun yaralandığını eve geldiğinde öğrendiğini söyledi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 16:45
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