Zeytin Dalı Harekâtı’nda 27. gün: 54 nokta temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekâtı’nın 26. gününde Afrin’in kuzeybatısındaki Kude köyünü teröristlerden arındırdı. TSK, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 485’e yükseldiğini bildirdi

ATEŞ ALTINA ALINDI

Şeyh Horoz bölgesi ve çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK’ya ait hedefler de Türkiye’den Fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar ve tanklarla yoğun ateş altına alındı.

Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler de Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevzilere topçu birliklerince atış yaptı. Sınır hattında askeri araç sevkiyatı da devam etti.