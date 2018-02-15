Zeytin Dalı Harekâtı’nda 27. gün: 54 nokta temizlendi
Zeytin Dalı Harekâtı’nda 26 gün geride kaldı. Genelkurmay, bin 485 PYD/PKK’lı teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Mehmetçik ve ÖSO güçleri Kude köyünü ele geçirdi, böylece 54 noktada kontrol sağlandı.15 Şubat 2018 Perşembe 09:27
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekâtı’nın 26. gününde Afrin’in kuzeybatısındaki Kude köyünü teröristlerden arındırdı. TSK, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 485’e yükseldiğini bildirdi
ATEŞ ALTINA ALINDI
Şeyh Horoz bölgesi ve çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK’ya ait hedefler de Türkiye’den Fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar ve tanklarla yoğun ateş altına alındı.
Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler de Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevzilere topçu birliklerince atış yaptı. Sınır hattında askeri araç sevkiyatı da devam etti.
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